российские обстрелы повредили электросеть в 3 населенных пунктах Николаевщины

На Николаевщине из-за атак рф произошли повреждения электросети в трех общинах. Сейчас электроснабжение восстановлено. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Вчера, 6 апреля, вражеские силы обстреляли Николаевский район.

Обстрелы произошли в 18:20 и 20:02 часов и были направлены на населенный пункт Куцурубская община.

В результате этого была повреждена электросеть в Ивановском, Куцурубском и Дмитровском старостатах, что привело к перебоям в электроснабжении. Сейчас электроснабжение восстановлено.

К счастью, пострадавших среди мирного населения не зафиксировано.

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