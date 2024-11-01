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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
10:01 • 132875 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
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Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
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В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российские FPV-дроны атаковали село на Николаевщине: жертв нет

российские FPV-дроны атаковали село на Николаевщине: жертв нет

Киев  •  УНН

05:32 • 3843 просмотра

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Оккупанты совершили атаку дронами на Куцурубскую громаду Николаевского района. В селе Днепровское поврежден частный дом, пострадавших нет.

Террористы в очередной раз обстреляли Николаевскую область. К счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, в Николаевской области 31 октября в 11:45 враг атаковал дронами типа FPV территорию Куцурубской громады в Николаевском районе. В результате этого нападения в селе Днепровское был поврежден частный дом.

К счастью, в результате атаки пострадавших нет.

В Николаеве задержали агента российской разведки, который выдавал себя за военного ВСУ28 октября 2024, 11:01 • 13392 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
nikolaevНиколаев