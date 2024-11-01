российские FPV-дроны атаковали село на Николаевщине: жертв нет
Киев • УНН
Оккупанты совершили атаку дронами на Куцурубскую громаду Николаевского района. В селе Днепровское поврежден частный дом, пострадавших нет.
Террористы в очередной раз обстреляли Николаевскую область. К счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций, в Николаевской области 31 октября в 11:45 враг атаковал дронами типа FPV территорию Куцурубской громады в Николаевском районе. В результате этого нападения в селе Днепровское был поврежден частный дом.
К счастью, в результате атаки пострадавших нет.
В Николаеве задержали агента российской разведки, который выдавал себя за военного ВСУ28 октября 2024, 11:01 • 13392 просмотра