Россию не допустили к квалификации на Паралимпиаду-2018

Просьба об участии в квалификации на Паралимпиаду-2018 была отклонена из-за того, что российский комитет отстранен от членства в МПК.

Как отмечается, решение о приостановлении членства было озвучено 7 августа 2016 г. и до сих пор остается в силе, поскольку ПКР не выполнил критерии восстановления членства, опубликованные в ноябре 2016 года.

Однако в ПКР отметили, что такое решение Международного паралимпийского комитета не обязательно закрывает двери для России на Паралимпиаде в Пхенчхане. Отмечается, что при условии, если российский паралимпийский комитет выполнит критерии восстановления членства до Игр-2018, МПК восстановит его членство.

Напомним, российская паралимпийская сборная была отстранена от участия в летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио.