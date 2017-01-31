Россию не допустили к квалификации на Паралимпиаду-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Международный паралимпийский комитет (МПК) отклонил просьбу Паралимпийского комитета России (ПКР) заявлять спортсменов на квалификацию на Паралимпиаду 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает пресс-служба российского паралимпийского комитета, передает УНН.
Просьба об участии в квалификации на Паралимпиаду-2018 была отклонена из-за того, что российский комитет отстранен от членства в МПК.
Как отмечается, решение о приостановлении членства было озвучено 7 августа 2016 г. и до сих пор остается в силе, поскольку ПКР не выполнил критерии восстановления членства, опубликованные в ноябре 2016 года.
Однако в ПКР отметили, что такое решение Международного паралимпийского комитета не обязательно закрывает двери для России на Паралимпиаде в Пхенчхане. Отмечается, что при условии, если российский паралимпийский комитет выполнит критерии восстановления членства до Игр-2018, МПК восстановит его членство.
Напомним, российская паралимпийская сборная была отстранена от участия в летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио.