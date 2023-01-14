Российский удар по дому в Днепре: количество погибших возросло до 10
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что из-за российского ракетного удара 10 человек погибли, передает УНН.
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“10 погибших...”, — написал Резниченко в Telegram.
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Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества.
В Днепре российская ракета попала в жилой дом.