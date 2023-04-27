Российский суд в седьмой раз оштрафовал Википедию за статью о войне в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Российский суд в четверг оштрафовал фонд Викимедиа, которому принадлежит Википедия, на два миллиона рублей (24 510 долларов США) за то, что он не удалил «запрещенный контент», связанный с российскими военными, сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
В сообщении говорится, что это седьмой штраф, наложенный на Викимедиа в 2023 году за неудаление информации. Общая сумма штрафов составила 8,4 миллиона рублей.
Последнее наказание было за то, что Викимедиа не удалила статью о военной части, которая содержала «секретную военную информацию» о ее дислокации, составе и оборудовании, в том числе информацию, связанную с ходом войны.
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Добавим
Википедия — один из немногих независимых источников информации с тех пор, как рф усилила репрессии против онлайн-контента после вторжения москвы в Украину в прошлом году.
«Википедию мы пока что не блокируем, таких планов пока что нет», — цитировали росСМИ слова министра цифровых технологий максута шадаева на прошлой неделе.