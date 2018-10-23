Российский миллиардер Борис Ротенберг требует от скандинавских банков 70 тысяч евро
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Российский бизнесмен Борис Ротенберг требует от четырех скандинавских банков совокупную компенсацию в размере 70 тысяч евро, обвиняя их в дискриминации и невыполнении условий обслуживания, сообщает Länsi-Suomi со ссылкой на копию его иска, информирует УНН.
В иске говорится, что банки отказали господину Ротенбергу в проведении платежей, в результате он столкнулся с проблемами, например, не смог оплатить обязательства по налогам и кредитам. Бизнесмен напомнил, что одновременно является гражданином России и Финляндии и поэтому наравне с другими гражданами Евросоюза имеет право на банковское обслуживание и исполнение гражданских обязанностей.
Напомним, 19 октября стало известно, что Борис Ротенберг подал в суд на датский Danske Bank, шведские Svenska Handelsbanken и Nordea Bank и финский OP Corporate Bank. Как сообщал Bloomberg, иск был подан в окружной суд Хельсинки, ответчики были уведомлены об иске, на ответ у них есть 30 дней.
Как ранее информировал УНН, Борис Ротенберг и его брат Аркадий подверглись санкции США в 2014 году. Ограничительные меры были введены в связи с оккупацией украинского Крыма и конфликтом на востоке Украины.