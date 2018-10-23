Російський мільярдер Борис Ротенберг вимагає від скандинавських банків 70 тисяч євро

У позові йдеться, що банки відмовили пану Ротенбергу в проведенні платежів, у результаті він зіткнувся з проблемами, наприклад, не зміг оплатити зобов’язання по податках і кредитах. Бізнесмен нагадав, що одночасно є громадянином Росії і Фінляндії і тому нарівні з іншими громадянами Євросоюзу має право на банківське обслуговування і виконання цивільних обов’язків.

Нагадаємо, 19 жовтня стало відомо, що Борис Ротенберг подав до суду на датський Danske Bank, шведські Svenska Handelsbanken і Nordea Bank та фінський OP Corporate Bank. Як повідомляв Bloomberg, позов був поданий до окружного суду Гельсінкі, відповідачі були повідомлені про позов, на відповідь у них є 30 днів.

Як раніше інформував УНН, Борис Ротенберг та його брат Аркадій підпали під санкції США в 2014 році. Обмежувальні заходи були введені в зв’язку з окупацією українського Криму та конфліктом на сході Україні.