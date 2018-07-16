Российский губернатор подписал указ об "интеграционном взаимодействии" с "ЛНР" и "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Губернатор Орловской области подписал указ об "интеграционном взаимодействии" с самопровозглашенными Донецкой и Луганской "народными республиками". Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации РФ, передает УНН.
"Создать рабочую группу по интеграционному взаимодействию Орловской области с Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой", - говорится в документе.
В состав рабочей группы вошли руководители исполнительных органов власти региона, курирующих сферы образования, спорта, социальной политики, культуры и здравоохранения.
Напомним, Министерство информационной политики Украины обратилось с письмом к руководству компании Facebook в связи с нарушениями социальной сетью свободы слова украинских пользователей, а также де-факто политикой содействия распространению фейковых новостей и пропаганды государством-агрессором Российской Федерацией и подконтрольными ей террористическими группировками - т. н. "Донецкой Народной Республикой" (ДНР) и "Луганской Народной Республикой" (ЛНР).