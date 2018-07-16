Российский губернатор подписал указ об "интеграционном взаимодействии" с "ЛНР" и "ДНР"

"Создать рабочую группу по интеграционному взаимодействию Орловской области с Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой", - говорится в документе.

В состав рабочей группы вошли руководители исполнительных органов власти региона, курирующих сферы образования, спорта, социальной политики, культуры и здравоохранения.

Напомним, Министерство информационной политики Украины обратилось с письмом к руководству компании Facebook в связи с нарушениями социальной сетью свободы слова украинских пользователей, а также де-факто политикой содействия распространению фейковых новостей и пропаганды государством-агрессором Российской Федерацией и подконтрольными ей террористическими группировками - т. н. "Донецкой Народной Республикой" (ДНР) и "Луганской Народной Республикой" (ЛНР).