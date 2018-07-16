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Російський губернатор підписав указ про "інтеграційну взаємодію" з "ЛНР" і "ДНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Губернатор Орловської області підписав указ про "інтеграційну взаємодію" з самопроголошеними Донецькою і Луганською "народними республіками". Про це повідомляється на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ, передає УНН.

"Створити робочу групу з інтеграційної взаємодії Орловської області з Донецькою Народною Республікою і Луганською народною республікою", - йдеться в документі.

До складу робочої групи увійшли керівники виконавчих органів влади регіону, які курують сфери освіти, спорту, соціальної політики, культури та охорони здоров'я.

Нагадаємо, Міністерство інформаційної політики України звернулося з листом до керівництва компанії Facebook у зв'язку з порушеннями соціальною мережею свободи слова українських користувачів, а також де-факто політикою сприяння поширенню фейковий новин і пропаганди державою-агресором Російською Федерацією і підконтрольними їй терористичними угрупованнями - т. з. "Донецькою Народною Республікою" (ДНР) і "Луганською Народною Республікою" (ЛНР).

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