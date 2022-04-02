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Российские военные открыли мародерский базар для торговли награбленным в Украине - разведка

Киев • УНН

 • 146159 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В городе Наровля, беларусь, оккупанты обустроили специализированный базар, где продают награбленное в Украине имущество, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.

Российские военные открыли мародерский базар для торговли награбленным в Украине - разведка

Детали

По данным разведчиков, в "ассортименте" мародерского базара: стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценные украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуда, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметика. То есть, все что россияне получили путем мародерства и грабежа мирного населения в Украине.

Также оккупанты пытаются обменять похищенную валюту - доллары и евро. Но из-за внутренних ограничений по обороту валюты, белорусы неохотно соглашаются на обменные операции и предлагают оккупантам обращаться в местные банки. Русские отказываются, объясняя это запретом командования.

Сейчас оккупантами организовано централизованное снабжение новых партий мародерского "товара" на свой базар. В частности, из города Бурынь (Конотопский р-н Сумской обл.) в направлении государственной границы движется колонна грузовых автомобилей с разнообразным имуществом - промышленными товарами и вещами домашнего обихода, сообщили в ГУР.

В городе Мозырь (беларусь) скапливаются российские военные КамАЗы из которых солдаты выгружают пакеты с вещами, добытыми путем мародерства. Награбленное отправляется в рф российской службой экспресс-доставки СДЭК, добавили разведчики.

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