Российские оккупанты ударили из "Градов" по мирному селу под Кривым Рогом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Российские оккупанты нанесли удар из "Градов" по селу Марьянскому в Днепропетровской области. Попали в периметр насосной станции, которая обеспечивает перекачку воды из Каховского водохранилища и водохранилище "Южное" Кривого Рога. Об этом сообщил председатель совета обороны города - начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул на своей странице в Facebook, пишет УНН.
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“Вечером враг нанес удар из "Градов" по мирному селу Марьянскому. Попали и в периметр насосной станции, которая обеспечивает перекачку воды с Каховского водохранилища в водохранилище "Южное" Кривой Рог", - сообщил Вилкул.
Детали
По его словам, сейчас последствия удара и то, какие восстановительные работы необходимы, устанавливают специалисты.
"Но в любом случае ситуация с водоснабжением города под контролем. Имеющихся запасов воды в "Южном" хватит на несколько месяцев, также сейчас будет делаться регламент переподключения абонентов запитанных с "Южного" на Карачуны", - написал Вилкул.
Дополнение
В Криворожском районе Днепропетровской области ранее две ракеты оккупанта ударили по аэропорту Лозоватка.