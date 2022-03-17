Российские оккупанты ударили из "Градов" по мирному селу под Кривым Рогом

Цитата

“Вечером враг нанес удар из "Градов" по мирному селу Марьянскому. Попали и в периметр насосной станции, которая обеспечивает перекачку воды с Каховского водохранилища в водохранилище "Южное" Кривой Рог", - сообщил Вилкул.

Детали

По его словам, сейчас последствия удара и то, какие восстановительные работы необходимы, устанавливают специалисты.

"Но в любом случае ситуация с водоснабжением города под контролем. Имеющихся запасов воды в "Южном" хватит на несколько месяцев, также сейчас будет делаться регламент переподключения абонентов запитанных с "Южного" на Карачуны", - написал Вилкул.

Дополнение

В Криворожском районе Днепропетровской области ранее две ракеты оккупанта ударили по аэропорту Лозоватка.