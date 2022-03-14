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Российские оккупанты расстреляли украинского физика, который пытался вывезти семью из Ворзеля

Киев • УНН

 • 175059 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Оккупанты расстреляли в Ворзеле в Киевской области физика-экспериментатора, заместителя директора Института физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева НАН Украины Василия Кладько. Об этом сообщает Национальная академия наук Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 65-летний ученый был в Ворзеле. Жена и внуки успели уехать, он же задержался, когда в Ворзель зашли российские оккупанты.

"Отделение физики и астрономии НАН Украины с глубокой грустью извещает, что 13 марта в Ворзеле российские оккупанты варварски расстреляли замечательного физика-экспериментатора, многолетнего заведующего отделом и заместителя директора Института физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева НАН Украины, лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники, премии им. В. Е. Лашкарева НАН Украины, профессора, члена-корреспондента НАН Украины Василия Петровича Кладько", - говорится в сообщении.

Справка

Кладько был родом из Ровенской области, в 1986 г. защитил кандидатскую работу, в 2000 г. - Докторскую. В 2007 г. ему присвоено звание профессора. 2015 г. Кладько был избран членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины.

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