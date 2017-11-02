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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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14:39 • 105444 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108099 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 106725 просмотра

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Российские хакеры пытались взломать электронные ящики украинских политиков

Российские хакеры пытались взломать электронные ящики украинских политиков

Киев  •  УНН

 • 11237 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Группа российских хакеров, подозреваемых во вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году, взломала более полутысячи электронных ящиков украинских политиков и общественных деятелей. Об этом сообщает The Associated Press, передает УНН.

Информация издания основывается на базе данных 19 тысяч вредоносных ссылок, собранных американской компанией по кибербезопасности Secureworks, десятках электронных писем и более 100 интервью с жертвами мошенников.

Как отмечается, Secureworks получили данные после того, как хакерская группа Fancy Bear, которую связывают с Россией, случайно разоблачила часть своей фишинговой операции в Интернете. Находка указала на прямую связь между хакерами и истоками электронных переписок, которые состоялись во время президентских выборов в США в 2016 году.

Данные Secureworks охватывают период с марта 2015 по май 2016 года. В основном цели хакеров - это США, Украина, Россия, Грузия и Сирия.

Сообщается, что в Украине Fancy Bear пытались сломать не менее 545 аккаунтов, в том числе Президента Украины Петра Порошенко и его сына Алексея, а также почту бывших министров и не менее двух десятков нынешних и бывших законодателей. Среди них, в частности, министр внутренних дел Арсен Аваков и нардеп Сергей Лещенко, а также представитель Ватикана в Киеве.

В США Fancy Bear пыталась взломать не менее 573 почтовых ящиков, принадлежащих к высшим эшелонам дипломатических и служб безопасности страны: бывшего государственного секретаря Джона Керри, экс-госсекретаря Колина Пауэлла, бывшего Верховного главнокомандующего НАТО генерала армии ВВС США Филиппа Бирдлоу и многих других.

Напомним, по данным Министерства внутренней безопасности США, российские хакеры пытались повлиять на результаты президентских выборов 2016 в 21 штате.

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