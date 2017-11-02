Російські хакери намагались зламати електронні скриньки українських політиків

Інформація видання ґрунтується на базі даних 19 тисяч шкідливих посилань, зібраних американською компанією з кібербезпеки Secureworks, десятках електронних листів та понад 100 інтерв'ю з жертвами шахраїв.

Як зазначається, Secureworks отримали дані після того, як хакерська група Fancy Bear, яку пов’язують з Росією, випадково викрила частину своєї фішингової операції в Інтернеті. Знахідка вказала на прямий зв'язок між хакерами та витоками електронних листувань, які відбулись під час президентських виборів у США в 2016 році.

Дані Secureworks охоплюють період з березня 2015 року до травня 2016 року. Здебільшого цілі хакерів - це США, Україна, Росія, Грузія та Сирія.

Повідомляється, що в Україні Fancy Bear намагались зламати щонайменше 545 аккаунтів, зокрема Президента України Петра Порошенка та його сина Олексія, а також пошту колишніх міністрів і не менше двох десятків нинішніх та колишніх законодавців. Серед них, зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та нардеп Сергій Лещенко, а також представника Ватикану в Києві.

У США Fancy Bear намагалась зламати щонайменше 573 поштових скриньок, які належать до вищих ешелонів дипломатичних та служб безпеки країни: колишнього державного секретаря Джона Керрі, екс-держсекретаря Коліна Пауелла, колишнього Верховного головнокомандувача НАТО, генерала армії ВПС США Філіпа Бірдлоу та багатьох інших.

Нагадаємо, за даними Міністерства внутрішньої безпеки США, російські хакери намагалися вплинути на результати президентських виборів 2016 року в 21 штаті.