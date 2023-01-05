Российское командование поощряет сексуальное насилие военными над украинцами: установлена модель поведения оккупантов

Детали

Журналисты газеты пообщались с пострадавшими от сексуального насилия в разных регионах страны, а также с прокурором по ведению дел сексуального насилия Ириной Диденко. Материал описывает несколько ужасных историй, где российские военнослужащие применяли пытки, сексуальное насилие над женщинами, возраст которых, в целом, варьировался от 4 до 80 лет.

Ирина Диденко рассказала The New York Times, что правоохранители изучили случаи сексуального насилия. В ходе расследования удалось установить, что у российских солдат есть четкая модель поведения на захваченных территориях.

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"Прибывают сухопутные войска, и на второй-третий день начинаются изнасилования", - рассказывает Диденко.

Украинские прокуроры считают, что российское командование знает о сексуальном насилии, которое совершают их подчиненные, и в некоторых случаях даже поощряют его.

Британский юрист Уэйн Джордаш, который консультирует Офис генпрокурора, подтвердил, что признаки молчаливого согласия со стороны командиров есть в 30 рассмотренных им делах.

Ирина Диденко рассказала, что по состоянию на данный момент, всего зарегистрировано 154 факта изнасилований, однако их намного больше. Она отмечает, что жертвы насилия неохотно говорят о случившемся, поэтому прокуроры вынуждены самостоятельно приходить к ним.

В Украине работают благотворительные организации и фонды, которые оказывают помощь пострадавшим от сексуального насилия российской армией в Украине.

По словам активистов, потребность в помощи пережившим сексуальное насилие в Украине огромна.

Активисты и волонтеры отмечают, что из более чем 800 женщин и девочек, которым была оказана помощь с начала вторжения - 22 признались, что подвергались сексуальному насилию во время войны. Восемь из них были моложе 18 лет.

Дополнение

В обнародованном докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о преступлениях российских военнослужащих в отношении гражданского населения Украины утверждается, что нет никаких данных, которые указывали бы на судебный процесс или расследование российскими властями таких военных преступлений на территории Украины.



В Украине зарегистрировано уже 40 тыс. российских военных преступлений.