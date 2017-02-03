Российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе порыва ЛЭП под Авдеевкой - глава ВГА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Российская сторона в СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня с 7:00 до 18:00 в районе порыва ЛЭП возле Авдеевки, бригада электромонтажников вместе с саперами готовится к выезду на восстановление ЛЭП. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Российская сторона в СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня с 7:00 до 18:00 в районе порыва ЛЭП возле Авдеевки. Бригада электромонтажников в сопровождении саперов готовится к выезду на восстановление ЛЭП. Со стороны временно оккупированной территории также выезжает бригада электромонтажников", - отметил он.
Напомним, в результате обстрела 2 февраля вечером в Авдеевке два человека погибли, трое ранены.
Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации вызвало обеспокоенность в ЕС, США, Великобритании, Канаде, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все военные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.
Российская сторона в СЦКК 1 февраля предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке. После этого бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке, однако электромонтажников обстреляли.