россияне на Лиманском и Купянском направлениях формируют 12 штурмовых рот - спикер Восточной группировки войск ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. россияне на Лиманском и Купянском направлениях занимаются формированием 12 штурмовых рот. Это свидетельствует об ослаблении противника, потому что раньше оккупанты создавали не роты, а батальонно-тактические группы. Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, сообщает УНН.
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«На Лимано-Купянском направлении ситуация все еще тяжелая, однако контролируемая. Противник сейчас аккумулировал более 110 тысяч своего личного состава. Также тысячи своей тяжелой и бронированной техники.
Он там держит достаточно мощную группировку. Сейчас они занимаются формированием 12 штурмовых рот, это примерно где-то 2 тысячи человек. Однако это уже свидетельствует об их слабости. Поскольку раньше мы говорили о батальонно-тактических группах, то теперь мы уже говорим о ротах, что значительно меньше чем то, что они могли сделать раньше», - заявил Евлаш.
Детали
По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ, за минувшие сутки на Лимано-Купянском направлении не было ни одного боевого столкновения с противником, однако оккупанты 538 раз применили артиллерию на этом участке фронта и совершили 17 авиационных налетов.
За сутки на Лимано-Купянском направлении было уничтожено 20 единиц техники и вооружения россиян. Кроме того, ликвидировано 64 захватчиков.