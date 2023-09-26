росіяни на Лиманському і Куп'янському напрямках формують 12 штурмових рот - речник Східного угруповання військ ЗСУ

Цитата

«На Лимано-Куп’янському напрямку ситуація все ще важка, однак контрольована. Противник зараз акумулював понад 110 тисяч свого особового складу. Також тисячі своєї важкої та броньованої техніки.

Він там тримає досить потужне угруповування. Зараз вони займаються формуванням 12 штурмових рот, це приблизно десь 2 тисячі осіб. Проте це вже свідчить про їх слабкість. Оскільки раніше ми говорили про батальйонно-тактичні групи, то тепер ми вже говоримо про роти, що значно менше ніж те, що вони могли зробити раніше», - заявив Євлаш.

Деталі

За словами начальника пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ, за минулу добу на Лимано-Куп’янському напрямку не було жодного боєвого зіткнення з противником, однак окупанти 538 разів застосували артилерію на цій ділянці фронту та здійснили 17 авіаційних нальотів.

За добу Лимано-Куп’янському напрямку було знищено 20 одиниць техніки та озброєння росіян. Крім того, ліквідовано 64 загарбників.