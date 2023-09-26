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росіяни на Лиманському і Куп'янському напрямках формують 12 штурмових рот - речник Східного угруповання військ ЗСУ

росіяни на Лиманському і Куп'янському напрямках формують 12 штурмових рот - речник Східного угруповання військ ЗСУ

Київ • УНН

 • 172120 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. росіяни на Лиманському і Куп'янському напрямках займаються формуванням 12 штурмових рот. Це свідчить про ослаблення противника, тому що раніше окупанти створювали не роти, а батальйонно-тактичні групи. Про це повідомив в ефірі одного з телеканалів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє УНН

Цитата

«На Лимано-Куп’янському напрямку ситуація все ще важка, однак контрольована. Противник зараз акумулював понад 110 тисяч свого особового складу. Також тисячі своєї важкої та броньованої техніки.

Він там тримає досить потужне угруповування. Зараз вони займаються формуванням 12 штурмових рот, це приблизно десь 2 тисячі осіб. Проте це вже свідчить про їх слабкість. Оскільки раніше ми говорили про батальйонно-тактичні групи, то тепер ми вже говоримо про роти, що значно менше ніж те, що вони могли зробити раніше», - заявив Євлаш.

Деталі

За словами начальника пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ, за минулу добу на Лимано-Куп’янському напрямку не було жодного боєвого зіткнення з противником, однак окупанти 538 разів застосували артилерію на цій ділянці фронту та здійснили 17 авіаційних нальотів.

За добу Лимано-Куп’янському напрямку було знищено 20 одиниць техніки та озброєння росіян. Крім того, ліквідовано 64 загарбників.

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