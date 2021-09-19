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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 124063 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 139295 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 117891 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 115725 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123222 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия придумала новую возможность блокировки обмена пленными - Гармаш

Россия придумала новую возможность блокировки обмена пленными - Гармаш

Киев  •  УНН

 • 28015 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Россия не заинтересована в проведении обмена удерживаемыми лицами и “придумала новую возможность” блокировки этого. Об этом заявил в интервью “Радио Свобода” представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, передает УНН.

Цитата

"Сначала они хотели, чтобы мы процессуально очистили людей, которых уже отдали им. Они блокировали следующие обмены, требуя от нас процессуальной очистки ... Сейчас они придумали новую возможность блокировки обмена. Это то, что они присылают Маю Пирогову на гуманитарную подгруппу. Мы не ведем переговоры с террористкой Майей Пироговой, с ее участием. Они специально ее присылают, для того, чтобы заблокировать работу подгруппы", - сказал Гармаш.

Добавим

В июне омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что 405 граждан Украины находятся в местах лишения свободы в России и на оккупированных украинских территориях. В частности, по ее данным, Россия преследует по политическим мотивам 93 крымских татар.

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