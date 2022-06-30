россия отказала ООН предоставить доступ к Мариуполю и Херсону
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. россия не предоставила мониторинговой миссии ООН доступ к временно захваченным Мариуполю и Херсону, чтобы передать населению гуманитарную помощь. Ситуация в регионах остается критической. Об этом во время брифинга сообщила гуманитарный координатор ООН в Украине Оснат Лубрани, передает УНН.
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“Я хотела подчеркнуть, что мы не смогли сделать из-за опасности и препятствий. Мы не смогли привезти гуманитарную помощь или иметь доступ к Херсону. Мы не смогли привезти гуманитарную помощь в Мариуполь. Нам не удалось сделать так, чтобы стороны договорились между собой предоставить беспрепятственный доступ для эвакуации гражданского населения из Северодонецка, чтобы они смогли выехать на те территории, которые хотели. Доступ к тем зонам, территории которых не контролирует украинское правительство, сверхтяжелый и местами невозможен”, – отметила Лубрани.
Детали
Лубрани подчеркнула, что миссия ООН пыталась поставлять гуманитарную помощь в разрушенный Мариуполь, посылая запросы обеим сторонам на разрешение иметь доступ в город, однако получила отказ с российской стороны.
Как сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, в Мариуполе продолжаются пытки и насильственные удержания людей. В частности, это касается тех, кто не прошел фильтрацию. Российские власти не пускают работников ООН в город.
“Мы имели доступ к территориям, которые контролируются украинским правительством. Однако не имели доступа, где контролирует россия. Мы вели переговоры с представителями российских властей для того, чтобы получить доступ к оккупированным территориям. Два дня назад ответили, что рассмотрят запрос. Мы также не имели доступа к удерживаемым украинским пленным в российской федерации. У нас был очень трудный диалог с россией. Сейчас проходит удаленный мониторинг. Мы говорим с людьми, выехавшими из города. Есть информация, что на востоке Украины, на территориях, неподконтрольных украинским властям, продолжаются пытки населения. Мы будем стараться получить доступ к этим территориям, обеспечить нормальное отношение к населению и предотвратить пытки гражданских”, – отметила Богнер.
Дополнение
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты с 1 июля начнут сносить в городе дома, людей фактически выселяют на улицу.