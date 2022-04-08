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россия надеется призвать более 60 тысяч военнослужащих - Минобороны США

Киев • УНН

 • 118846 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, Вашингтон видит признаки того, что россия собирается набрать "более 60 000 военнослужащих" из числа новобранцев и мобилизовать резервистов для усиления своих сил вторжения. Об этом УНН ссылается на CNN.

россия надеется призвать более 60 тысяч военнослужащих - Минобороны США

Детали

Чиновник предупредил, что "еще неизвестно", насколько успешно россия сможет достичь этой цели, насколько хорошо обучены эти силы или куда они будут направлены.

Чиновник также сказал, что США не видели "свежих подкреплений, полностью обученных, полностью вооруженных", которые готовы пополнить истощенные тактические группы российских батальонов.

Относительно их возможностей, россия сейчас "потеряла 85% боевой мощи", которую Москва накопила к вторжению в Украину в феврале, заявил в пятницу высокопоставленный представитель Министерства обороны США во время брифинга с журналистами.

"По оценочной доступной боевой мощи, которая была у них в распоряжении до вторжения, которую они выставили против Украины для этой цели, от общей оценочной боевой мощи, которая у них была, мы оцениваем, что они составляют от 80 до 85% того, что они имели", — сказал чиновник, который учитывает множество факторов, включая количество танков, истребителей, запасы ракет, а также войска.

Чиновник не назвал конкретных цифр общего количества российских военнослужащих, которые были убиты во время войны.
"Совокупность говорит нам о том, что, когда они начали это вторжение, их боевая мощь составляла менее 85% от их вероятной доступной боевой мощи", — добавил чиновник.

США также считают, что российские военные не решили "свои проблемы с логистикой и обеспечением", в том числе те, что существовали за пределами Украины, по словам высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

Чиновник отметил, что эти проблемы означают, что они вряд ли смогут усилить свои силы в восточной части Украины с большой скоростью.

"Мы не верим, что в целом это будет быстрый процесс для них, учитывая потери, которые они понесли, и убытки, нанесенные их боеготовности", — сообщил чиновник.

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