росія сподівається призвати понад 60 тисяч військовослужбовців - Міноборони США

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Чиновник попередив, що "ще невідомо", наскільки успішно росія зможе досягти цієї мети, наскільки добре будуть навчені ці сили чи куди вони будуть спрямовані.

Чиновник також сказав, що США не бачили "свіжих підкріплень, повністю навчених, повністю озброєних", які готові поповнити виснажені тактичні групи російських батальйонів.

Щодо їхніх можливостей, росія нині "втратила 85% бойової могутності", яку Москва накопичила до вторгнення в Україну в лютому, заявив у п'ятницю високопоставлений представник Міністерства оборони США під час брифінгу з журналістами.

"З оціночної доступної бойової потужності, яка була у них у розпорядженні до вторгнення, яку вони виставили проти України для цієї мети, від загальної оцінної бойової потужності, яка у них була, ми оцінюємо, що вони становлять від 80 до 85% того, що вони мали", — сказав чиновник, який враховує безліч факторів, включаючи кількість танків, винищувачів, запаси ракет, а також війська.

Чиновник не назвав конкретних цифр загальної кількості російських військовослужбовців, які були вбиті під час війни.

"Сукупність говорить нам про те, що, коли вони почали це вторгнення, їхня бойова міць становила менше 85% від їхньої ймовірної доступної бойової могутності", — додав чиновник.

США також вважають, що російські військові не вирішили "свої проблеми з логістикою та забезпеченням", у тому числі ті, що існували за межами України, за словами високопоставленого представника Міністерства оборони США.

Чиновник зауважив, що ці проблеми означають, що вони навряд чи зможуть посилити свої сили у східній частині України з великою швидкістю.

"Ми не віримо, що загалом це буде швидкий процес для них, враховуючи втрати, які вони зазнали, та збитки, завдані їхній боєготовності", — повідомив чиновник.