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Россия посоветует дипломатам на время покинуть Украину

Россия посоветует дипломатам на время покинуть Украину

Киев • УНН

 • 43769 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Министерство иностранных дел России посоветует неосновному персоналу дипломатических учреждений Украины временно покинуть страну. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время брифинга в четверг, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Эвакуируют сотрудников посольств, граждан англосаксонских стран призывают к тому, чтобы как можно быстрее из Украины уехать... Мы посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать (из Украины - ред.)", - сказал министр.

Он объяснил это опасением из-за "замыслов наших англосаксонских коллег".

Что было раньше

24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих Соединенных Штатов и обязал выехать членов их семей из посольства в Киеве.

Перед этим сообщали, что из-за угрозы вторжения российских войск в Украину США хотят эвакуировать семьи американских дипломатов из страны.

Кроме того, Госдепартамент США рекомендовал гражданам Соединенных Штатов отказаться от поездок в Беларусь, а также распорядился об отъезде из страны семей американских дипломатов на фоне опасений относительно возможного российского вторжения в Украину.

Добавим

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее Россия ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали ей 26 января.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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