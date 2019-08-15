Россия перебросила к границе США бомбардировщики

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 46683 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 67580 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 123193 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 133602 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123863 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126839 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129275 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153034 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151034 просмотра

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Россия перебросила к границе США бомбардировщики

Россия перебросила к границе США бомбардировщики

Киев  •  УНН

 • 10166 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Два российских сверхзвуковых бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, способных нести ядерное оружие, совершили перелет на аэродром Анадырь в Чукотском автономном округе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны России.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили длительный беспосадочный перелет из пункта базирования на аэродром Анадырь.

Передислокация проведена "в рамках планового летно-тактических учений".

Как сообщается, в ходе обучения будут отработаны задачи перебазирования на оперативные аэродромы, а также полеты с выполнением дозаправки в воздухе. В мероприятии задействовано около 10 самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78.

Аэродром Анадырь расположен в 600 километрах от границы США на Аляске.

Напомним, Трамп прокомментировал взрыв ракеты в России.

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