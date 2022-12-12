россия может возобновить деловые отношения с Германией, если она прекратит войну в Украине - канцлер

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Киев • УНН

 • 603050 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в понедельник, что экономическое сотрудничество между Германией и россией может снова стать возможным, если кремль прекратит войну в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В предыдущих выступлениях Шольц заявлял, что Запад не отменит санкции, наложенные на россию в ответ на ее вторжение в Украину, пока Москва не выведет свои войска из Украины и не достигнет мирного соглашения с Киевом.

"Сейчас отношения, которые мы имеем, сокращаются, сокращаются, сокращаются", - сказал он Немецкому комитету по восточноевропейским экономическим отношениям, имея в виду западные санкции в отношении россии, которые привели к прекращению двусторонней торговли и инвестициям.

"Но россия, которая не заканчивает войну, - сказал Шольц, - Должна получить шанс на возобновление экономического сотрудничества. - Но не сейчас".

Дополнение

Германия, крупный импортер российского газа до войны, не получала газа из россии с конца августа.

В сентябре правительство заявило, что немецкие власти берут под свой контроль три принадлежащих россии нефтеперерабатывающих завода для обеспечения энергетической безопасности. Две дочерние компании российского нефтяного гиганта "Роснефть" были переданы в управление национальному сетевому регулятору.

Вскоре после этого правительство объявило о национализации крупнейшего в стране импортера природного газа Uniper.

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