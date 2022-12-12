россия может возобновить деловые отношения с Германией, если она прекратит войну в Украине - канцлер
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в понедельник, что экономическое сотрудничество между Германией и россией может снова стать возможным, если кремль прекратит войну в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В предыдущих выступлениях Шольц заявлял, что Запад не отменит санкции, наложенные на россию в ответ на ее вторжение в Украину, пока Москва не выведет свои войска из Украины и не достигнет мирного соглашения с Киевом.
"Сейчас отношения, которые мы имеем, сокращаются, сокращаются, сокращаются", - сказал он Немецкому комитету по восточноевропейским экономическим отношениям, имея в виду западные санкции в отношении россии, которые привели к прекращению двусторонней торговли и инвестициям.
"Но россия, которая не заканчивает войну, - сказал Шольц, - Должна получить шанс на возобновление экономического сотрудничества. - Но не сейчас".
Дополнение
Германия, крупный импортер российского газа до войны, не получала газа из россии с конца августа.
В сентябре правительство заявило, что немецкие власти берут под свой контроль три принадлежащих россии нефтеперерабатывающих завода для обеспечения энергетической безопасности. Две дочерние компании российского нефтяного гиганта "Роснефть" были переданы в управление национальному сетевому регулятору.
Вскоре после этого правительство объявило о национализации крупнейшего в стране импортера природного газа Uniper.