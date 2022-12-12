росія може відновити ділові відносини з Німеччиною, якщо вона припинить війну в Україні - канцлер
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у понеділок, що економічна співпраця між Німеччиною та росією може знову стати можливою, якщо кремль припинить війну в Україні. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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У попередніх виступах Шольц заявляв, що Захід не скасує санкції, накладені на росію у відповідь на її вторгнення в Україну, доки Москва не виведе свої війська з України і не досягне мирної угоди з Києвом.
"Наразі відносини, які ми маємо, скорочуються, скорочуються, скорочуються", - сказав він Німецькому комітету зі східноєвропейських економічних відносин, маючи на увазі західні санкції щодо росії, які призвели до припинення двосторонньої торгівлі та інвестицій.
"Але росія, яка закінчує війну, - сказав Шольц, - Має отримати шанс на відновлення економічної співпраці. - Але не зараз".
Доповнення
Німеччина, великий імпортер російського газу до війни, не отримувала газу з росії з кінця серпня.
У вересні уряд заявив, що німецька влада бере під свій контроль три нафтопереробні заводи, що належать росії, для забезпечення енергетичної безпеки. Дві дочірні компанії російського нафтового гіганта "Роснефть" були передані в управління національному мережевому регулятору.
Незабаром після цього уряд оголосив про націоналізацію найбільшого в країні імпортера природного газу Uniper.