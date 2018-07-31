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Россия блокирует все попытки международных организаций осуществить мониторинг в Крыму - МИД

Россия блокирует все попытки международных организаций осуществить мониторинг в Крыму - МИД

Киев  •  УНН

 • 10206 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Российская Федерация блокирует все попытки международных организаций, в том числе, ОБСЕ осуществить мониторинг во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, передает УНН.

По его словам, на днях в ряде СМИ появились сообщения о якобы запланированном визите Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым, а также о том, что визит зависит от приглашения от Украины.

На самом деле, отметил он, вопрос не в приглашении, а в том, как и что должны мониторить международные организации в рамках визитов в оккупированный Россией Крым.

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"Российская Федерация и в дальнейшем блокирует все попытки международных организаций, в том числе, ООН, Совета Европы, ЮНЕСКО и той же ОБСЕ, воспользоваться существующим приглашением Украины, а также выполнить решение руководящих органов этих структур по осуществлению мониторинга оккупированного Крыма. Зато Москва цинично заявляет, что она открыта для посещения Крыма как территории России. Конечно такая позиция не может быть приемлемой, ни для самой Украины, ни для международных организаций, которые должны руководствоваться как нормами международного права, так и собственными решениями, которые приняты с соблюдением этих норм", - подчеркнул Кислица.

Поэтому, подчеркнул чиновник, не в приглашениях дело, и не следует, как говорится, перекладывать с больной головы на здоровую.

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"Оккупантов следует вернуться к соблюдению норм МП, а международным организациям следует усилить тщательное и настойчивое выполнение решений относительно оккупированной АРК, в частности воспользовавшись уже существующими приглашениям. МИД остается открытым для обсуждения с представителями международных организаций всех деталей осуществления визитов в оккупированный Крым", - резюмировал заместитель министра иностранных дел.

Ранее в ООН отметили, что спецдокладчики безуспешно пытаются получить доступ к Крыму.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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