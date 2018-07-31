Росія блокує всі спроби міжнародних організацій здійснити моніторинг у Криму - МЗС

За його словами, днями у низці ЗМІ з’явилися повідомлення про нібито запланований візит Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, а також про те, що візит залежить від запрошення від України.

Насправді, зазначив він, питання не в запрошенні, а у тому, як і що мають моніторити міжнародні організації в рамках візитів в окупований Росією Крим.

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“Російська Федерація і надалі блокує всі спроби міжнародних організацій, в тому числі, ООН, Ради Європи, ЮНЕСКО і тієї ж ОБСЄ, скористатися існуючим запрошенням України, а також виконати рішення керівних органів цих структур щодо здійснення моніторингу окупованого Криму. Натомість Москва цинічно заявляє, що вона відкрита для відвідання Криму як території Росії. Звісно така позиція не може бути прийнятною, ані для самої України, ані для міжнародних організацій, які мають керуватися як нормами міжнародного права, так і власними рішеннями, які ухвалені із дотриманням цих норм”, — наголосив Кислиця.

Тому, підкреслив посадовець, не в запрошеннях справа, і не слід, як кажуть, перекладати з хворої голови на здорову.

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“Окупантам слід повернутися до дотримання норм МП, а міжнародним організаціям варто посилити ретельне і наполегливе виконання рішень щодо окупованої АРК, зокрема скориставшись вже існуючими запрошеннями. МЗС залишається відкритим для обговорення з представниками міжнародних організацій всіх деталей здійснення візитів в окупований Крим”, — резюмував заступник міністра закордонних справ.

Раніше в ООН відзначили, що спецдоповідачі безуспішно намагаються отримати доступ до Криму.