Роналду назван лучшим футболистом месяца в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Звездный новичок "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду признан игроком месяца в АПЛ по итогам сентября, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Детали
В борьбе за приз 36-летний игрок опередил Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Антонио Рюдигера ("Челси"), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"), Аллана Сен-Максімена ("Ньюкасл") и Исмаила Сарра ("Уотфорд").
В сентябре месяце опытный португалец отыграл три поединка, в которых забил трижды.
Дополнения
Это уже пятая награда "игрок месяца АПЛ" в карьере Роналду. Четвертую он получил в 2008 году перед отъездом из "Манчестер Юнайтед" в мадридский "Реал" (2009).