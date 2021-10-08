Роналду названо найкращим футболістом місяця в АПЛ

Деталі

У боротьбі за приз 36-річний гравець випередив Жоау Канселу ("Манчестер Сіті"), Антоніо Рюдигера ("Челсі"), Мохамеда Салаха ("Ліверпуль"), Аллана Сен-Максімена ("Ньюкасл") і Ісмаїла Сарра ("Вотфорд").

У вересні місяці досвідчений португалець відіграв три поєдинки в яких забив тричі.

Доповнення

Це вже п'ята нагорода "Гравець місяця АПЛ" у кар'єрі Роналду. Четверту він здобув 2008 року перед від'їздом з "Манчестер Юнайтед" до мадридського "Реала" (2009).