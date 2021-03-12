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Роксолана Пидласа о вакцинации: чувствую себя хорошо - хвост не вырос

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа, которая на днях получила прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca/CovieShield, рассказала о самочувствии после вакинаци, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

Нардеп рассказала, что чувствует себя прекрасно.

Цитата

"Не было никаких побочных эффектов. Это не больно, вакцина переносится очень легко.

Конечно, побочные эффекты могут быть. Всемирная организация здравоохранения об этом говорит. Но они могут быть от любой вакцины. Среди наиболее распространенных побочных реакций - симптомы легкой простуды: озноб, температура. Может болеть место инъекции сильнее, чем обычно", - рассказала Пидласа.

Детали

Она отметила, что никакой возможности заразиться коронавирусом от прививки нет, ведь "CovieShield - ослабленный вирус обычной простуды, но модифицированный, чтобы на структурном уровне походить на коронавирус и тренировать вашу иммунную систему защищаться от него".

Также нардеп ответила на обвинения, что остаточную дозу могли не тратить на молодого человека, а отдать пожилому человеку. По словам нардепа, есть логистическая проблема - не всегда возможно быстро найти пожилого человека, который сможет вовремя прибыть в больницу, где есть остатки вакцины.

"Кроме того, кто-то должен нести ответственность за безопасность человека пожилого возраста, который приходит в больницу и может подхватить вирус там. Все же для молодых это умеренный риск, а для пожилых - может быть фатальным. К тому же главная цель публичной сессии вакцинации - не вакцинировать депутата, а популяризировать саму идею. Плюс поднять в публичной плоскости вопрос распределения остатков вакцины", - отметила нардеп.

Добавим

Пидласа подчеркнула важность того, что люди видят, что нардепы не боятся вакцинироваться препаратом Astrazeneca/Covieshield.

"После этого депутат продолжает свою обычную работу, с экранов телевизора видно, что с ним все хорошо: "хвост не вырос" от вакцинации. И когда политические оппоненты во время телеэфиров кричат, что CoviеShield - некачественный и опасный, я на собственном примере демонстрирую, что это не так. Кстати, чаще всего критикуют вакцину люди, которые не имеют никакого отношения к медицине", - отметила нардеп.

Пидласа добавила, что вакцинировалась в Черкасском областном онкодиспансере, где после вакцинации врачей осталось три неиспользованных дозы с открытого флакона.

"И - это очень важно! - сессия вакцинации остаточными дозами должна быть публичной: в присутствии СМИ, с распространением в социальных сетях", - считает она.

Пидласа также считает, что систему распределения остатков вакцин можно автоматизировать с помощью приложения "Дия".

Вакцинация в Украине

Вакцинация от COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). Из публичных лиц первым вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов. За ним были Президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко. К тому же вакциной Covishield/AstraZeneca привился духовный лидер последователей буддизма Далай-лама и его окружение.

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