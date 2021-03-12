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Роксолана Підласа про вакцинацію: почуваюся добре - хвіст не виріс

Київ • УНН

 • 32489 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Народна депутатка від “Слуги Народу” Роксолана Підласа, яка днями отримала щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca/CovieShield, розповіла про самопочуття після вакинаці, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу партії “Слуга народу”.

Нардеп розповіла, що почувається чудово.

Цитата

“Не було жодних побічних ефектів. Це не боляче, вакцина переноситься дуже легко.

Звісно, побічні ефекти можуть бути. Всесвітня організація охорони здоров’я про це говорить. Але вони можуть бути від будь-якої вакцини. Серед найбільш поширених побічних реакцій — симптоми легкої застуди: озноб, температура. Може боліти місце ін’єкції сильніше, ніж зазвичай”, — розповіла Підласа.

Деталі

Вона наголосила, що жодної можливості заразитися коронавірусом від щеплення немає, адже “CovieShield — ослаблений вірус звичайної застуди, але модифікований, щоб на структурному рівні бути подібним до коронавірусу і тренувати вашу імунну систему захищатися від нього”.

Також нардеп відповіла на закиди, що залишкову дозу могли не витрачати на молоду людину, а віддати літній людині. За словами нардепа, є логістична проблема — не завжди можливо швидко знайти літню людину, яка зможе вчасно прибути до лікарні, де є залишки вакцини.

“Крім того, хтось має нести відповідальність за безпеку людини похилого віку, яка приходить до лікарні і може підхопити вірус там. Все ж таки для молодих це помірний ризик, а для літніх — може бути фатальним. До того ж головна мета публічної сесії вакцинації — не вакцинувати депутата, а популяризувати саму ідею. Плюс підняти в публічній площині питання розподілу залишків вакцини”, — наголосила нардеп.

Додамо

Підласа наголосила на важливості того, що люди бачать, що нардепи не бояться вакцинуватися препаратом Astrazeneca/Covieshield.

“Після цього депутат продовжує свою звичайно роботу, з екранів телевізора видно, що з ним все добре: „хвіст не виріс“ від вакцинації. І коли політичні опоненти під час телеефірів кричать, що CoviеShield — неякісний та небезпечний, я на власному прикладі демонструю, що це не так. До речі, найчастіше критикують вакцину люди, які не мають жодного стосунку до медицини”, — зауважила нардеп.

Підласа додала, що вакцинувалася у Черкаському обласному онкодиспансері, де після вакцинації лікарів залишилось три невикористаних дози з відкритого флакону.

“І — це дуже важливо! — сесія вакцинації залишковими дозами має бути публічною: в присутності ЗМІ, з поширенням в соціальних мережах”, — вважає вона.

Підласа також вважає що систему розподілу залишків вакцин можна автоматизувати за допомогою додатку “Дія”.

Вакцинація в Україні

Вакцинація від COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). З публічних осіб першим вакцинувалася міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За ним були Президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко. До того ж вакциною Covishield/AstraZeneca щепився духовний лідер послідовників буддизму Далай-лама та його оточення.

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