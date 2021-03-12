Роксолана Підласа про вакцинацію: почуваюся добре - хвіст не виріс

Нардеп розповіла, що почувається чудово.

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“Не було жодних побічних ефектів. Це не боляче, вакцина переноситься дуже легко.

Звісно, побічні ефекти можуть бути. Всесвітня організація охорони здоров’я про це говорить. Але вони можуть бути від будь-якої вакцини. Серед найбільш поширених побічних реакцій — симптоми легкої застуди: озноб, температура. Може боліти місце ін’єкції сильніше, ніж зазвичай”, — розповіла Підласа.

Деталі

Вона наголосила, що жодної можливості заразитися коронавірусом від щеплення немає, адже “CovieShield — ослаблений вірус звичайної застуди, але модифікований, щоб на структурному рівні бути подібним до коронавірусу і тренувати вашу імунну систему захищатися від нього”.

Також нардеп відповіла на закиди, що залишкову дозу могли не витрачати на молоду людину, а віддати літній людині. За словами нардепа, є логістична проблема — не завжди можливо швидко знайти літню людину, яка зможе вчасно прибути до лікарні, де є залишки вакцини.

“Крім того, хтось має нести відповідальність за безпеку людини похилого віку, яка приходить до лікарні і може підхопити вірус там. Все ж таки для молодих це помірний ризик, а для літніх — може бути фатальним. До того ж головна мета публічної сесії вакцинації — не вакцинувати депутата, а популяризувати саму ідею. Плюс підняти в публічній площині питання розподілу залишків вакцини”, — наголосила нардеп.

Додамо

Підласа наголосила на важливості того, що люди бачать, що нардепи не бояться вакцинуватися препаратом Astrazeneca/Covieshield.

“Після цього депутат продовжує свою звичайно роботу, з екранів телевізора видно, що з ним все добре: „хвіст не виріс“ від вакцинації. І коли політичні опоненти під час телеефірів кричать, що CoviеShield — неякісний та небезпечний, я на власному прикладі демонструю, що це не так. До речі, найчастіше критикують вакцину люди, які не мають жодного стосунку до медицини”, — зауважила нардеп.

Підласа додала, що вакцинувалася у Черкаському обласному онкодиспансері, де після вакцинації лікарів залишилось три невикористаних дози з відкритого флакону.

“І — це дуже важливо! — сесія вакцинації залишковими дозами має бути публічною: в присутності ЗМІ, з поширенням в соціальних мережах”, — вважає вона.

Підласа також вважає що систему розподілу залишків вакцин можна автоматизувати за допомогою додатку “Дія”.

Вакцинація в Україні

Вакцинація від COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). З публічних осіб першим вакцинувалася міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За ним були Президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко. До того ж вакциною Covishield/AstraZeneca щепився духовний лідер послідовників буддизму Далай-лама та його оточення.