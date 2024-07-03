Должностные лица Службы по делам детей и семьи города Киева и Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева отправили своих близких родственников сопровождать почти 70 детей-сирот в Германию, чтобы первые, вероятно, смогли сбежать за границу. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Работники Офиса Омбудсмана случайно стали "расследователями". Ведь в результате мониторинговых визитов обнаружили, что должностные лица Службы по делам детей и семьи города Киева и Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева отправили своих близких родственников сопровождать детей за границу. В марте 2022, когда продолжались активные боевые действия под Киевом, 68 воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева в сопровождении 20 человек эвакуировали в бывший молодежный лагерь города Вупперталь в Германии. Эти воспитанники - дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, и дети, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах - сообщил Лубинец.

Он отметил, что его представители во время мониторинговых визитов посещали учреждения за рубежом, где находятся украинские дети, одним из которых был вышеупомянутый лагерь. Однако, работников Офиса Омбудсмана туда не допустили якобы по причине того, что на территории отсутствовали сопровождающие от Украины, а дети находятся исключительно под опекой немецкой стороны.

"По информации немецких сопровождающих, с начала эвакуации было 55 детей, однако в соответствии с приказом директора Центра в Германию эвакуировали 68. Вопрос - а где 13 детей? Мониторинговая группа так и не смогла проверить эти данные из-за непредоставления информации", - добавил Лубинецт.

Он также рассказал, что следующие внеплановые визиты были осуществлены в Киеве в Службу по делам детей и семьи города Киева и Центр социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева с целью выяснения обстоятельств, ознакомиться с документами по эвакуации, пообщаться с руководством.

"То, что мы узнали, шокировало: руководство не владеет информацией о ситуации в учреждении. В Службе и Центре нет в наличии копий документов или каких-либо документов об условиях пребывания детей под опекой немецкой стороны. Нам удалось узнать: среди сопровождающих лиц во время эвакуации в официальных приказах были люди, которые не имеют отношения к этой сфере, и только за день до этого стали работниками учреждений, а некоторые совсем никогда не были трудоустроены. Самое интересное: среди этих людей - близкий родственник руководителя Службы по делам детей и семьи города Киева и близкий родственник руководителя Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева. Среди сопровождающих также значатся еще четыре человека, основания для выезда которых требуют дополнительного изучения", - отметил Лубинец.

По его словам, каждый из сопровождающих мужчин уволились с должностей после того, как оказались за пределами государства и ни один из них пока не работает в этих органах.

"Более того, они не вернулись в Украину. Этот факт наталкивает на мысль, что это все была "спланированная акция". Однако руководство Службы по делам детей и семьи города Киева не сообщало об этом на совещаниях или в отчетах. Однако он и руководитель Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева продолжили ездить в рабочие командировки в Вупперталь на встречу к своим близким родственникам под видом рабочих вопросов", - отметил Омбдсман.

Только в 2024 году Офис Омбудсмена выяснил, что воспитанники Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева остались без украинского сопровождения. Доступ к этим детям теперь нужно просить у немецкой стороны, которая поступала согласно их законодательству.

"Поэтому я уже направил соответствующие письма в Офис Генпрокурора, Нацпол, Минсоцполитики, Нацсоцсервисную службу, КГГА, где отметил все выявленные факты. Ожидаю быстрого и беспристрастного расследования. После такого случая мы будем более тщательно проверять документы, связанные с заграничными командировками... Ведь складывается впечатление, что подобные случаи не единичны", - резюмировал Лубинец.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал Президента Генеральной Ассамблеи ООН Дениса Фрэнсиса объединить усилия для поиска решений по возвращению похищенных россией украинских детей и привлечения России к ответственности за насильственную депортацию почти 20 000 украинских детей, в том числе 10-месячного младенца.