Семьи пострадавших от аварии на шахте "Степная" получили выплаты - Г.Зубко

"Львовская ОГА уже перечислила средства семьям погибших и пострадавшим в результате аварии на шахте "Степная". Такое поручение осуществить выплаты до 17 марта было предоставлено на заседании правительственной комиссии 13 марта. Средства поступили из государственного резервного фонда для выплат в размере 500 тыс. грн семьям погибших и 75 тыс. грн пострадавшим", - сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Он заявил, что 8 семей погибших и 23 пострадавших сегодня получили средства в соответствии с правительственным распоряжением о выделении 5,725 млн грн.

Напомним, львовская власть пообещала по 100 тыс. грн семьям погибших шахтеров.

Напомним также, что 2 марта произошел взрыв на шахте "Степная".