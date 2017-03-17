Семьи пострадавших от аварии на шахте "Степная" получили выплаты - Г.Зубко

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 • 4852 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Львовская ОГА уже перечислила средства семьям погибших и пострадавшим в результате аварии на шахте "Степная", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Львовская ОГА уже перечислила средства семьям погибших и пострадавшим в результате аварии на шахте "Степная". Такое поручение осуществить выплаты до 17 марта было предоставлено на заседании правительственной комиссии 13 марта. Средства поступили из государственного резервного фонда для выплат в размере 500 тыс. грн семьям погибших и 75 тыс. грн пострадавшим", - сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Он заявил, что 8 семей погибших и 23 пострадавших сегодня получили средства в соответствии с правительственным распоряжением о выделении 5,725 млн грн.

Напомним, львовская власть пообещала по 100 тыс. грн семьям погибших шахтеров.

Напомним также, что 2 марта произошел взрыв на шахте "Степная".

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