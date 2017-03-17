Родини постраждалих від аварії на шахті "Степова" отримали виплати - Г.Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Львівська ОДА вже перерахувала кошти родинам загиблих та потерпілим внаслідок аварії на шахті “Степова”, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінрегіону.
“Львівська ОДА вже перерахувала кошти родинам загиблих та потерпілим внаслідок аварії на шахті „Степова“. Таке доручення здійснити виплати до 17 березня було надане на засіданні Урядової комісії 13 березня. Кошти надійшли з державного резервного фонду для виплат у розмірі: 500 тис грн родинам загиблих та 75 тис грн потерпілим”, — повідомив Віце-прем’єр-міністр — Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
Він заявив, що 8 родин загиблих та 23 постраждалих сьогодні отримали кошти відповідно до урядового розпорядження про виділення 5, 725 млн грн.
Нагадаємо, львівська влада пообіцяла по сто тисяч гривень сім’ям загиблих шахтарів.
Нагадаємо також, що 2 березня стався вибух на шахті “Степова”.