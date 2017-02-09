Работу реактора АЭС во Франции остановили после взрыва

Отмечается, что взрыв произошел в машинном отделении АЭС. В результате происшествия могут быть пострадавшие, но точных данных пока нет.

Тем не менее подтверждена информация о том, что пять человек получили легкие отравления.

По данным местных властей, риска радиоактивных выбросов и утечек нет.