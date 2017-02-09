Работу реактора АЭС во Франции остановили после взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Работа одного из двух реакторов АЭС "Фламанвиль" во Франции остановлена после взрыва, передает УНН со ссылкой на Ouest-France.
Отмечается, что взрыв произошел в машинном отделении АЭС. В результате происшествия могут быть пострадавшие, но точных данных пока нет.
Тем не менее подтверждена информация о том, что пять человек получили легкие отравления.
По данным местных властей, риска радиоактивных выбросов и утечек нет.