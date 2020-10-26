Рабочая неделя в столице началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Утром в столице, по состоянию на 8:10, движение транспорта затруднено на мостах в направлении правого берега, а также в центре города. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, пробки образовались на проспекте Победы, улице Елены Телиги, проспектах Степана Бандеры, Валерия Лобановского, на улицах Жилянской, Борщаговской.
Кроме того, затруднено движение по улицам Набережное шоссе, Павла Скоропадского, Кирилловской, Юрия Ильенко, на бульваре Тараса Шевченко, на Набережном шоссе и на Надднепрянском шоссе.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспектах Освободителей, Петра Григоренко, Бажана и на Дарницком шоссе. Также пробки образовались на улицах Вифлеемской и Евгения Сверстюка.
Движение на мостах - Дарницком, Южном, Патона - затруднено в направлении правого берега. На Северном мосту и мосту Метро заметно незначительные осложнения движения в направлении правого берега.
Напомним, 26 октября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,29 грн/долл.