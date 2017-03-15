СНБО приказал правоохранителям зачистить людей с оружием в тылу - С.Пашинский
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Совет национальной безопасности и обороны дала задачу правоохранителям зачистить людей с оружием в тылу. Об этом по итогам заседания журналистам сообщил народный депутат Сергей Пашинский, передает УНН.
"В СНБО также поставлена задача правоохранителям срочно зачистить любых людей, которые в тылу наших войск находятся с оружием, дестабилизируют ситуацию и подрывают спокойствие и порядок в государстве", - отметил С.Пашинский.
Кроме того, нардеп отметил, что за последние три дня было задержано более 120 человек с оружием в зоне АТО.
"За последние три дня, когда началась спецоперация по изъятию, были задержаны более 120 человек с оружием. Из этих 120 человек, только 10 - участники боевых действий. В зоне АТО будет четкий жесткий порядок", - добавил нардеп.
Как сообщал УНН, сегодня состоялось экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.