РНБО наказала правоохоронцям зачистити людей зі зброєю в тилу – С.Пашинський
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Рада національної безпеки і оборони дала задачу правоохоронцям зачистити людей зі зброєю в тилу. Про це за результатами засідання журналістам повідомив народний депутат Сергій Пашинський, передає УНН.
“В РНБО також вказана задача правоохоронцям терміново зачистити будь-яких людей, які в тилу наших військ знаходяться зі зброєю, дестабілізують ситуацію і підривають спокій і порядок в державі”, — зазначив С.Пашинський.
Крім того, нардеп зазначив, що за останні три дні було затримано більше 120 чоловік із зброєю у зоні АТО.
“За останні три дні, коли почалася спецоперація по вилученню, було затримано більше 120 чоловік із зброєю. Із цих 120 чоловік, тільки 10 — учасники бойових дій. У зоні АТО буде чіткий жорсткий порядок”, — додав нардеп.
Як повідомляв УНН, сьогодні відбулося екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони України.