Кошатники против собачников: кого предпочитают держать дома в США
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Каждая вторая американская семья держит домашних животных. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Statista, передает УНН.
При этом, выбирая домашнее животное, американцы чаще отдают предпочтение котам, нежели собакам. Так, в 2017 году в Америке в целом числилось 95,6 млн домашних котов и 89,7 млн собак.
Также отмечается, что последнее время американские семьи все активнее заводят домашних животных: количество домашних собак за последний год увеличилось на 11,9 млн, котов – на 9,9 млн.
Как сообщал УНН, американцы за год потратили на домашних животных почти 70 млрд долларов.