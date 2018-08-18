Котолюби проти собачників: кого воліють тримати вдома у США
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Кожна друга американська сім'я тримає домашніх тварин. Про це свідчать дані аналітичного порталу Statista, передає УНН.
При цьому, обираючи домашню тварину, американці частіше віддають перевагу котам, ніж собакам. Так, у 2017 році в Америці в цілому значилося 95,6 млн домашніх котів і 89,7 млн собак.
Також наголошується, що останнім часом американські сім'ї все активніше заводять домашніх тварин: кількість домашніх собак за останній рік збільшилася на 11,9 млн, котів - на 9,9 млн.
Як повідомляв УНН, американці за рік витратили на домашніх тварин майже 70 млрд доларів.