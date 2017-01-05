Рождественский флешмоб в Киеве: колядки и щедривки будут звучать на вокзале и в аэропорту
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В понедельник, 9 января, в 14.00 артисты Национальной заслуженной капеллы бандуристов Украины им. Г. Майбороды в холле Центрального железнодорожного вокзала устроят музыкальный рождественский флешмоб с пением колядок и щедривок. Об этом сообщается на странице события в Facebook, передает УНН.
"Наш коллектив убежден, что коллективное исполнение колядок и щедривок в публичных местах является давним способом культурной консолидации общества, даже в нашу эпоху не теряет актуальности, а скорее наоборот - демонстрирует, что украинская национальная народная песенная культура является живой, привлекательной и современной. Приглашаем всех желающих вместе с семьями и друзьями спеть вместе с нами! Пение сопровождаться аккомпанементом бандуры и других народных инструментов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продолжение флешмоба состоится также в среду, 11 января, в 15.00 в холле Терминала A аэропорта "Жуляны", где артисты капеллы вместе со своими семьями и друзьями будут петь колядки для иностранных гостей и украинцев, которые возвращаются домой или отбывают за границу.
Как сообщал УНН, на центральном вокзале в Киеве 6 января будут петь колядки и щедривки.