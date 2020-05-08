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Рост экономики определит эффективность взаимодействия государства и бизнеса - эксперт

Киев • УНН

 • 16291 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Украинская экономика обречена на провал, если государство не будет поддерживать отечественный бизнес. Об этом в своем блоге написал экономист, международный эксперт Игорь Гарбарук, передает УНН.

Рост экономики определит эффективность взаимодействия государства и бизнеса - эксперт

Он констатировал, что сегодня в Украине нет политики протекционизма, и пример тому - платформа ProZorro. Впервые за многие годы объективная и трезвая оценка о работе данной системы прозвучала на уровне руководителя Министерства экономики Игоря Петрашко.

“Ключевое, что отметил министр, Игорь Петрашко, это то, что система существующая госзакупок почему-то абсолютно не имеет никакой приоритетности для наших национальных предприятий. И это действительно удивительно — особенно, учитывая сумму заказов в 660 миллиардов гривен, которая проходит через систему ProZorro.

В сложившейся тяжелейшей ситуации в экономике, невероятном падении промышленного сектора (-5,1% только за 1-й квартал уже 2020 года), риске невыполнения даже существенно сокращенного при секвестре бюджета на 17% плана поступления налогов — попустительски относиться к тому, как распределяются средства бюджета, недопустимо”, — пишет он.

В развитых странах интересы национального бизнеса и соотечественников стоят превыше всего, пишет Гарбарук. К примеру, правительство Америки ежегодно выделяет около 70 миллиардов долларов на программу поддержки населения с низкими доходами — “Supplemental Nutrition Assistance Program”. Суть программы состоит в том, что люди, которые мало зарабатывают или не имеют дохода, получают льготные талоны (food stamps) на приобретение продуктов.

“Соответственно, решается две ключевые проблемы — аграрии, имеющие излишек выращенных ими продуктов, имеют возможность сбыть их государству (а не утилизировать), а городское население с низкими доходами - обеспечить свои семьи свежими продуктами питания, выращенными в том регионе, где они проживают”, — обьяснил эксперт.

Роль государства в промышленном развитии страны сложно переоценить, говорит Гарбарук. Минимизация роли государства равна катастрофическому падению экономики, добавил он.

“Нам важно, чтобы сейчас государство приоритетом своей деятельности определило именно поддержку за счёт средств бюджета именно национальных промышленных предприятий, потому что результат совместной работы государства и бизнеса в этом случае, это:

  • миллионы украинцев, обеспеченные работой — которые платят налоги со своей зарплаты и налоги с каждой единицы товара, приобретенного ими за эту самую зарплату;
  • огромное количество налогов, выплаченных в бюджеты всех уровней — от бюджета страны до местных бюджетов;
  • создание качественных товаров конечного потребления, которые одновременно реализуются внутри страны, обеспечивая ежедневные потребности каждого из нас, а также идут на экспорт — обеспечивая львиную долю валютных поступлений”, — резюмировал Гарбарук.
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