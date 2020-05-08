Рост экономики определит эффективность взаимодействия государства и бизнеса - эксперт

Он констатировал, что сегодня в Украине нет политики протекционизма, и пример тому - платформа ProZorro. Впервые за многие годы объективная и трезвая оценка о работе данной системы прозвучала на уровне руководителя Министерства экономики Игоря Петрашко.

“Ключевое, что отметил министр, Игорь Петрашко, это то, что система существующая госзакупок почему-то абсолютно не имеет никакой приоритетности для наших национальных предприятий. И это действительно удивительно — особенно, учитывая сумму заказов в 660 миллиардов гривен, которая проходит через систему ProZorro.

В сложившейся тяжелейшей ситуации в экономике, невероятном падении промышленного сектора (-5,1% только за 1-й квартал уже 2020 года), риске невыполнения даже существенно сокращенного при секвестре бюджета на 17% плана поступления налогов — попустительски относиться к тому, как распределяются средства бюджета, недопустимо”, — пишет он.

В развитых странах интересы национального бизнеса и соотечественников стоят превыше всего, пишет Гарбарук. К примеру, правительство Америки ежегодно выделяет около 70 миллиардов долларов на программу поддержки населения с низкими доходами — “Supplemental Nutrition Assistance Program”. Суть программы состоит в том, что люди, которые мало зарабатывают или не имеют дохода, получают льготные талоны (food stamps) на приобретение продуктов.

“Соответственно, решается две ключевые проблемы — аграрии, имеющие излишек выращенных ими продуктов, имеют возможность сбыть их государству (а не утилизировать), а городское население с низкими доходами - обеспечить свои семьи свежими продуктами питания, выращенными в том регионе, где они проживают”, — обьяснил эксперт.

Роль государства в промышленном развитии страны сложно переоценить, говорит Гарбарук. Минимизация роли государства равна катастрофическому падению экономики, добавил он.

“Нам важно, чтобы сейчас государство приоритетом своей деятельности определило именно поддержку за счёт средств бюджета именно национальных промышленных предприятий, потому что результат совместной работы государства и бизнеса в этом случае, это: