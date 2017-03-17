Решение в ВТО по иску Украины к РФ относительно вагонов ожидается весной 2018 г. - Минэкономразвития

По информации Минэкономразвития, 2 марта этого года утвердили группу экспертов в рамках ВТО по иску Украины к России относительно вагонов и железнодорожного оборудования.

"Сейчас идет согласование с Группой экспертов расписания процессуальных действий и рабочих процедур в деле. Согласно проектам указанных документов, непосредственное рассмотрение указанного дела будет происходить в течение текущего года, а принятие Группой экспертов решения (Final Report of the Panel) ожидается весной 2018 г.", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в конце октября 2015 года Украина подала иск во Всемирную торговую организацию против России о торговых ограничениях вагонов и стрелочных переводов отечественного производства. Иск стал первым в общем пакете претензий, которые готовит Украина. Суть иска Украины в том, что экспорт украинских вагонов и стрелочных переводов из-за торговых ограничений, которые были введены Россией, сократился с 1,7 млрд долл. в 2013 году до 51 млн долл. за 7 месяцев 2015 года.

В декабре 2016 года орган по разрешению споров ВТО по требованию Украины начал процедуру рассмотрения спора об ограничении со стороны России импорта украинских вагонов и оборудования.