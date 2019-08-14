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Решение о снижении цены на газ для Луганской ТЭС принимается в порядке чрезвычайной ситуации - Гройсман

Решение о снижении цены на газ для Луганской ТЭС принимается в порядке чрезвычайной ситуации - Гройсман

Киев  •  УНН

 • 3422 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял распоряжение о снижении цены на газ для Луганской ТЭС. По словам Премьер-министра Украины Владимир Гройсман, это позволит решить чрезвычайную ситуацию в Луганской области, сообщает УНН.

"Луганская ТЭС работает для производства электрической энергии в Луганской области. Она работает на угле. Уголь логистически может поставляться только из Российской Федерации. Российская Федерация перекрывает поставки угля. Мы туда не можем поставлять. Что нам делать? Там есть второй источник электроэнергии - газ. если дать газ по коммерческой цене, для луганчан надо поднять в несколько раз цену электроэнергии. И государство в порядке чрезвычайной ситуации может решить этот вопрос. в регионе следовательно достаточно проблем ". - отметил премьер-министр Украины.

Ранее, директор департамента ЖКХ Луганской обладминистрации Виталий Сурай отметил, что действующие цены на электроэнергию не покрывают стоимость газа, на который вынуждена была перейти Луганская ТЭС из-за блокирования поставок угля из России. Поэтому Кабмин должен установить специальную цену на газ для теплоэлектростанции.

Как ранее сообщалось, губернатор Луганской области Виталий Комарницкий считает, что в Луганской области могут быть отключения электроэнергии, если не будет решения Кабмина о снижении цены на газ.

Напомним, Луганская ТЭС может получать угля по железной дороге только с российской территории, так как подъездов к электростанции с контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, около 1 млн потребителей. С 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки угля в Украине.

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