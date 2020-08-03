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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 91306 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 15:53 • 107266 просмотра

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4 марта, 13:25 • 113693 просмотра

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Решение НКРЭКУ вынуждает “Центрэнерго” продавать электроэнергию ниже себестоимости

Решение НКРЭКУ вынуждает “Центрэнерго” продавать электроэнергию ниже себестоимости

Киев  •  УНН

 • 7059 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Себестоимость выработки электроэнергии госкомпанией “Центрэнерго” превышает цену ее реализации, установленную решением НКРЭКУ - 1,6 грн за кВт/ч против 1,2 грн за кВт/ч. При этом накопление долгов “Центрэнерго” негативно влияет на ситуацию вокруг государственных шахтах, поскольку именно госкомпания является единственным потребителем угля, добываемого на госшахтах. Об этом говорится в материале на “Дело.ua”, сообщает УНН

“А вот „Центрэнерго“ действительно осталась крайней в аукционе щедрости НКРЭКУ. Себестоимость производства электроэнергии на ее ТЭС — около 1,6 грн за кВт-ч при работе на угле. Постоянные изменения нагрузки тоже выливаются в дополнительные расходы. Напоминаю, продается электроэнергия при этом по 1,2 грн за кВт-ч. Плюс ко всему, „Центрэнерго“ — единственный потребитель угля с государственных шахт, то есть их существование и доход напрямую зависят от финансовой ситуации на предприятии.

В итоге мы попадаем в парадоксальную ситуацию, когда убытки решили возложить именно на ту госкомпанию, от которой зависит существование угольной отрасли и работа всей энергосистемы Украины. Пусть правительство и собирается постепенно закрывать шахты, но мгновенно трудоустроить десятки тысяч их работников — не такая простая задача. Пока ее решение не найдено — в интересах государства поддерживать отрасль и не допускать социального кризиса, постепенно закрывая самые убыточные шахты и создавая новые рабочие места в других сферах”, — указано в статье.

Ситуация на “Центрэнерго” усугубляется наличием задолженности со стороны “Энергорынка”.

“Сейчас „Центрэнерго“ еще справляется, обеспечивает шахтеров и собственных сотрудников работой, постепенно накапливая долги. Ситуация усложняется еще и миллиардной задолженностью перед предприятием со стороны уже не функционирующего „Энергорынка“. Не говоря о том, что „Энергорынок“ должен не только „Центрэнерго“, и с этими долгами тоже нужно что-то делать, однако, создаётся впечатление, что о них попросту забыли. Или кто-то старается, чтобы все забыли”, — сказано в материале.

Подчеркивается, что свое слово в решении энергетического кризиса в стране, в результате чего должны быть сбалансированы интересы всех участников энергорынка, должен сказать антикризисный штаб во главе с премьер-министром.
Отметим, “Центрэнерго”, в состав которого входят Трипольская, Змиевская и Углегорская ТЭС, входит в перечень предприятий большой приватизации.

Украинские Национальные Новости

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