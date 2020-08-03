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Рішення НКРЕКП змушує "Центренерго" продавати електроенергію нижче собівартості

Рішення НКРЕКП змушує "Центренерго" продавати електроенергію нижче собівартості

Київ • УНН

 • 7061 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Собівартість виробництва електроенергії держкомпанією "Центренерго" перевищує ціну її реалізації, встановлену рішенням НКРЕКУ - 1,6 грн за кВт/год проти 1,2 грн за кВт/год. При цьому накопичення боргів "Центренерго" негативно впливає на ситуацію навколо державних шахт, оскільки саме держкомпанія є єдиним споживачем вугілля, що видобувається на державних шахтах. Про це йдеться в матеріалі на "Дело.ua", повідомляє УНН.

"А ось "Центренерго" дійсно залишилася крайньою в аукціоні щедрості НКРЕКП. Собівартість виробництва електроенергії на її ТЕС - близько 1,6 грн за кВт-год при роботі на вугіллі. Постійні зміни навантаження теж виливаються в додаткові витрати. Нагадую, продається електроенергія при цьому по 1,2 грн за кВт-год. Плюс до всього, "Центренерго" - єдиний споживач вугілля з державних шахт, тобто їх існування і дохід безпосередньо залежать від фінансової ситуації на підприємстві.

У підсумку ми потрапляємо в парадоксальну ситуацію, коли збитки вирішили покласти саме на ту держкомпанію, від якої залежить існування вугільної галузі і робота всієї енергосистеми України. Нехай уряд і збирається поступово закривати шахти, але миттєво працевлаштувати десятки тисяч їх працівників - не таке просте завдання. Поки рішення не знайдено - в інтересах держави підтримувати галузь і не допускати соціальної кризи, поступово закриваючи самі збиткові шахти і створюючи нові робочі місця в інших сферах", - зазначено в статті.

Ситуація на "Центренерго" посилюється наявністю заборгованості з боку "Енергоринку".

"Зараз "Центренерго" ще справляється, забезпечує шахтарів і власних співробітників роботою, поступово накопичуючи борги. Ситуація ускладнюється ще й мільярдної заборгованістю перед підприємством з боку вже не функціонуючого "Енергоринку". Не кажучи про те, що "Енергоринок" винее не тільки "Центренерго", і з цими боргами теж потрібно щось робити, однак, складається враження, що про них просто забули. Або хтось намагається, щоб всі забули", - сказано в матеріалі.

Підкреслюється, що своє слово у вирішенні енергетичної кризи в країні, в результаті чого повинні бути збалансовані інтереси всіх учасників енергоринку, повинен сказати антикризовий штаб на чолі з прем'єр-міністром.

Відзначимо, "Центренерго", до складу якого входять Трипільська, Зміївська та Вуглегірська ТЕС, входить до переліку підприємств великої приватизації.

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