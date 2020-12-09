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Год после "Парижского саммита": в ТКГ подвели итоги и предложили ряд "следующих шагов"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины подвела итоги выполнения договоренностей "Парижского саммита" лидеров стран "нормандского формата", который состоялся год назад, а также назвала следующие запланированные шаги своей работы, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы украинской делегации.

"В течение этого года Украинская делегация для участия в ТКГ прилагала активные усилия для выполнения задач, поставленных Президентом Украины на пути продвижения по этапам мирного урегулирования конфликта. Благодаря активизации деятельности Трехсторонней контактной группы (ТКГ), как важного консультативного механизма имплементации "минских договоренностей" и принятия в июле 2020 года дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, стабилизировалась ситуация с безопасностью в зоне конфликта, что, несмотря на продолжение провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, имело следствием существенное уменьшение количества человеческих жертв и разрушений критической инфраструктуры", - отмечают в украинской делегации.

Также в пресс-службе напомнили о двух взаимных обменах удерживаемых лиц в декабря 2019 года и апреле 2020 года.

Кроме того, сообщается, что украинская сторона внесла важные инициативы по дальнейшему разведению сил и средств и продолжения процесса разминирования и осуществила другие практические шаги в целях обеспечения устойчивой среды безопасности и улучшения общей гуманитарной ситуации в зоне конфликта.

"Следующими шагами мы видим:

▪️ дальнейшее освобождение удерживаемых лиц,
▪️ обеспечение полного и безусловного допуска международных организаций, прежде всего Международного комитета Красного креста, ко всем удерживаемым лицам,
▪️ открытие и надлежащее функционирование пунктов пропуска через линию разграничения,
▪️ выполнение условий безопасности (разминирование, разведение войск),
▪️ продолжение обсуждения рабочих предложений Украины по выполнению политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита от 9 декабря 2019 года", - сообщили в пресс-службе.

Согласно сообщению делегации, Украина "подтверждает свою готовность и в дальнейшем работать в рамках "нормандского формата" для выполнения достигнутых лидерами четырех стран договоренностей".

"Призываем Российскую Федерацию принять все надлежащие шаги для продолжения работы упомянутых форматов для выполнения всех решений, принятых на уровне лидеров четырех стран, а также осуществить реальные шаги по урегулированию вооруженного конфликта на основе норм и принципов международного права, уважения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметили украинские представители.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук в комментарии УНН заявил, что важные и гуманитарные вопросы, которые были оговорены во время саммита в "нормандском формате" 9 декабря, не выполняются из-за ультиматумов России.

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