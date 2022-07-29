Редкий скелет динозавра продан за 6,1 миллиона долларов

Детали

Речь идет о скелете горгозавра.

"Горгозавр - динозавр-теропод тиранозавр. Так что он из той же семьи, что и тиранозавр (T-Rex). Этот образец попал к нам из Монтаны, формации реки Джудит", - отметила старший вице-президент Sotheby's и руководитель отдела науки и популярной культуры Кассандра Хаттон.

"Поскольку его нашли в США, это означает, что мы действительно можем его продать, и это часть того, что делает этого динозавра таким редким. Было найдено всего несколько экземпляров. Они все в музеях. Это единственное, что есть в продаже", – добавила она.

Скелет размером около 3 метров в высоту и 6,7 метра в длину.

Этот 77-миллион-летний динозавр skeleton был приготовлен для $6.1 миллионов на Sotheby’s в Нью-Йорке pic.twitter.com/BtK4nXVCYr