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Рідкісний скелет динозавра продано за 6,1 мільйона доларів

Рідкісний скелет динозавра продано за 6,1 мільйона доларів

Київ • УНН

 • 1520836 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Скелет динозавра віком 77 мільйонів років був проданий за 6,1 мільйона доларів, що робить його одним із найцінніших колись проданих на аукціоні, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Йдеться про скелет горгозавра.

"Горгозавр - динозавр-теропод тиранозавр. Тож він із тієї ж родини, що й тиранозавр (T-Rex). Цей зразок потрапив до нас із Монтани, формації річки Джудіт", - зазначила старший віце-президент Sotheby's та керівник відділу науки та популярної культури Кассандра Гаттон.

"Оскільки його знайшли в США, це означає, що ми дійсно можемо його продати, і це частина того, що робить цього динозавра таким рідкісним. Було знайдено лише кілька екземплярів. Вони всі у музеях. Це єдине, що є у продажу", - додала вона.

Скелет розміром близько 3 метрів у висоту та 6,7 метра у довжину.

This 77-million-year-old dinosaur skeleton has sold for $6.1 million at Sotheby’s in New York pic.twitter.com/BtK4nXVCYr

— Reuters (@Reuters) July 29, 2022

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