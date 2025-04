Рідкісний скелет динозавра продано за 6,1 мільйона доларів

Деталі

Йдеться про скелет горгозавра.

"Горгозавр - динозавр-теропод тиранозавр. Тож він із тієї ж родини, що й тиранозавр (T-Rex). Цей зразок потрапив до нас із Монтани, формації річки Джудіт", - зазначила старший віце-президент Sotheby's та керівник відділу науки та популярної культури Кассандра Гаттон.

"Оскільки його знайшли в США, це означає, що ми дійсно можемо його продати, і це частина того, що робить цього динозавра таким рідкісним. Було знайдено лише кілька екземплярів. Вони всі у музеях. Це єдине, що є у продажу", - додала вона.

Скелет розміром близько 3 метрів у висоту та 6,7 метра у довжину.

This 77-million-year-old dinosaur skeleton has sold for $6.1 million at Sotheby’s in New York pic.twitter.com/BtK4nXVCYr

— Reuters (@Reuters) July 29, 2022